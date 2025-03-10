В России требуют запретить условное наказание за взятки

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 23 0

ЛДПР хочет запретить условное наказание за взятки

В России требуют запретить условное наказание за взятки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сегодня соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Условное наказание за взятки могут запретить в России. С соответствующей инициативой сегодня выступит в Госдуме партия ЛДПР. О намерении внести законопроект сообщают «Известия».

«Коррупцию нужно выжигать каленым железом. Только страх неотвратимого и жестокого наказания остановит коррупционеров… Если чиновник берет взятки, использует свою власть для совершения грязных дел, его место в тюрьме», — заявил «Известиям» Леонид Слуцкий.

Под запрет депутаты намерены подвести и возможность досрочного освобождения осужденного за взятку, а также возможность заплатить штраф в случае подобных обвинений.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-главу красноярского правительства Юрия Лапшина приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Так же за превышение должностных полномочий и взятку к десяти годам приговорили бывшего главу КГКУ «КТУ» Константина Мандрова. Подсудимые вину не признали. Фигуранты дела взяты под стражу в зале суда.

Судебное разбирательство по делу Лапшина и Мандрова, обвиняемых в превышении должностных полномочий, началось в сентябре 2023 года.

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