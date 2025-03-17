Вступил в силу запрет ЕС на доступ к SWIFT для 11 банков России

Всего под ограничения попали 13 организаций.

С 17 марта начинает действовать запрет Европейского союза на доступ к SWIFT еще 11 российским банкам, а также двух небанковских кредитных организаций. Это произойдет в рамках нового пакета санкций против России.

Новый, 16-й по счету санкционный список был введен в действие Европейским союзом в конце февраля. В него вошли как экономические, так и персональные ограничения.

В официальном журнале ЕС был опубликован документ, согласно положениям которого многим организациям запрещается доступ к SWIFT. В их числе банки «Ак Барс», «Уралсиб», «Банк Точка», «Национальный резервный банк», Росэксимбанк, «Банк Синара», Примсоцбанк, ББР, Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный конструктор», небанковская кредитная организация «Петербургский расчетный центр», Кузнецкбизнесбанк, «МБ Банк» и «Кубань кредит».

В пресс-службе «Банка Точка» рассказали РИА Новости, что отключение от системы SWIFT не скажется на работе организации.

«Трансграничные платежи для клиентов „Точки“ доступны и без этой системы. Сейчас все трансграничные платежи проходят по альтернативным каналам и, преимущественно, в национальных валютах. Кроме того, наши клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов через иностранные юрисдикции», — заявили представители организации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме назвали условия для возвращения Visa и Mastercard в Россию.