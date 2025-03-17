Сирийская артиллерия нанесла массированный удар по территории Ливана

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Жители из районов обстрела направились в сторону города Хермель.

Сирийская артиллерия открыла огонь по территории Ливана

Фото: www.globallookpress.com/Stringer

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Артиллерия сирийской армии произвела массированный удар по территориям Ливана, в результате погиб ребенок. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.

До этого от ливанских СМИ поступила информация о том, что группа, состоящая из четырех боевиков, пересекла границу Ливана, в следствии чего началось сражение с бойцами военного крыла одного из ливанских кланов. Уточнялось, что погибли трое боевиков Сирии.

По заявлению Минобороны Сирийской Арабской Республики, участники ливанской «Хезболлах» оказались на территории Сирии, где убили трех военных. На данное заявление пресс-служба ливанского движения ответила опровержением. Его участники не подтвердили свою причастность к бою на границе Ливана с Сирией.

«В результате артиллерийского обстрела пограничных ливанских поселений со стороны Сирии из района города Кусейр погиб ребенок», — говорилось в сообщении телеканал.

К тому же в материале телеканала отмечалось, что из подвергшимся обстрелам поселениям наблюдался стремительный отток жителей в направлении города Хермель.

Однако военный источник ливанского телеканала оспорил данные сообщения из СМИ, в которых упоминалась передислокация армии вглубь территории Ливана из поселений у границы, оказавшихся под артиллерийским огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Израиль нанес удары по военным объектам на юге Сирии.

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