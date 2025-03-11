Израиль нанес удары по военным объектам на юге Сирии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 24 0

Syria TV: ЦАХАЛ атаковала стратегические пункты в южной части Сирии

Израиль нанес удары по военным объектам на юге Сирии

Фото: www.globallookpress.com/Monsef Memari

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Бомбы были сброшены по складам с вооружением.

Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произвели удары по военным объектам в провинции Деръа на юге Сирии. Об этом стало известно из сообщения местного телеканала Syria TV.

«В понедельник вечером израильские военные самолеты нанесли авиаудары по военным объектам в южной сирийской провинции Деръа», — отмечалось в послании.

В настоящий момент о масштабе разрушений и погибших информации не поступало.

Журналисты отмечают, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали склады, на которых хранились радары, пушки и оружие, а также уничтожили танковый батальон в провинции Эль-Кунейтра.

До этого, 3 марта, Израиль обстрелял территорию военного объекта в районе Эль-Кардаха в Сирии. 26 февраля израильская армия атаковала командные центры на юге страны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что страны Ближнего Востока осудили блокировку гуманитарной помощи. Катар, Египет и Саудовская Аравия назвали это грубым нарушением соглашения о прекращении огня и норм международного права.

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