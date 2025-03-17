США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 25 0

NYT: США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

США уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

Фото: www.globallookpress.com/Jens Kalaene

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Трамп решительно настроен на переговоры с РФ.

Представители США объявили о решении покинуть международную группу по расследованиям в отношении РФ в контексте украинского конфликта. Об этом сообщила New York Times.

«Минюст (США — Прим. Ред.) тайно проинформировал европейских чиновников о том, что США выходят из многонациональной группы, созданной, чтобы вести расследования в отношении лидеров (в контексте конфликта на Украине — Прим. Ред.)», — сообщило издание.

Согласно информации, опубликованной в газете, власти США приняли решение выйти из группы, ссылаясь на необходимость перераспределения своих ресурсов. Это заявление затрагивает деятельность команды Министерства юстиции, которая ранее активно сотрудничала с прокурорами и правоохранительными органами Украины.

Газета также сообщает, что эта группа занималась расследованием в отношении высокопоставленных фигур из Белоруссии, Северной Кореи и Ирана. Вашингтон стал частью этой коалиции в 2023 году, но теперь, как ожидается, о своем выходе из группы официально сообщит 17 марта в письме, адресованном членам Евроюста. Такое решение может иметь далеко идущие последствия для международного сотрудничества в сфере правосудия и правоохранительных органов.

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Дональд Трамп ранее проинформировал общественность о том, что в ближайший вторник у него состоится диалог с главой РФ Владимиром Путиным. Президент Соединенных Штатов перерабатывает карты и настраивается, готовясь к диалогу с главой России. Темой обсуждения станут территориальные вопросы, которые остаются в центре внимания на международной арене. Этот вопрос давно оброс множеством точек зрения, споров и ожиданий, и теперь у Трампа есть возможность прояснить ситуацию и, возможно, наметить шаги к разрешению конфликта.

«Думаю, у нас все идет хорошо с Россией. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным во вторник», — передало слова Трампа информационное агентство Reuters.

В свежем интервью с журналистами глава Белого дома уверенно заявил, что прошедшие выходные не прошли даром — «было проделано много работы». В его голосе звучала нотка уверенности и решимости, ведь на повестке дня стоит серьезный вопрос, который касается не только двух стран, но и мировой политики в целом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Германия намерена вернуть в Сирию около миллиона беженцев.

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