«Посмотрим, что получится»: Путин заявил о начале восстановления отношений РФ и США

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 34 0

Путин заявил о начале восстановления отношений РФ и США

Путин обсудил с Совбезом восстановление отношений с США: «Посмотри, что получится»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Он указал, что администрация Трампа прилагает к этому усилия.

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России перспективу восстановления отношений между Москвой и Вашингтоном.

«В повестке дня у нас сегодня плановый вопрос о восстановлении российско-американских отношений», — сказал глава государства, начиная мероприятие.

Российский лидер отметил, что ситуация во взаимоотношениях РФ и США начинает двигаться, однако сам процесс он охарактеризовал сложным.

При этом он подчеркнул, что администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом делает все для того, чтобы отношения стран нормализовались.

«Мы знаем, что новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией. Процесс этот непростой, если не сказать сложный <…> В целом, ситуация начинает двигаться. Посмотрим, что из этого получится», — отметил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин через спецпредставителя главы США Уиткоффа передал данные и дополнительные сигналы для Трампа.

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