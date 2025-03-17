Блогеру Лерчек продлили домашний арест

Блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, суд оставил под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Чекалина подавала жалобу на меру пресечения в виде домашнего ареста. Знаменитость хотела сменить его на запрет определенных действий. Суд отказал в удовлетворении просьбы.