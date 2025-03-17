Блогеру Лерчек продлили домашний арест

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Срочная новость 11 0

Чекалина сама лично на заседание в суд не явилась.

Блогера Лерчик суд оставил под домашним арестом

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, суд оставил под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Чекалина подавала жалобу на меру пресечения в виде домашнего ареста. Знаменитость хотела сменить его на запрет определенных действий. Суд отказал в удовлетворении просьбы.

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