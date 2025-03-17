Осторожно, кибермошенники: массовые обзвоны и фишинговые письма

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В полиции предупредили о новых схемах кибермошенников

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Полиция советует не говорить «да» на незнакомые звонки и не открывать подозрительные файлы.

Никогда не говорить «да», если звонят с незнакомого номера, — советуют в полиции.

Там раскрыли новую схему обмана от кибермошенников. Теперь они устраивают массовые обзвоны по видеосвязи, похищают голос жертвы, чтобы оставить без денег.

Атакуют россиян и письмами якобы от лица налоговой.

Только за полтора месяца зафиксировано почти 900 тысяч таких сообщений.

Опасные вирусы скрываются под файлами «Документы на подпись», «Извещение» или «Счета».

Открытие таких вложений приводит к полной утрате личных данных. Выманивают информацию и у пенсионеров под видом пересчета квартплаты.

В полиции призвали не верить таким звонкам.

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