Осторожно, кибермошенники: массовые обзвоны и фишинговые письма
В полиции предупредили о новых схемах кибермошенников
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Полиция советует не говорить «да» на незнакомые звонки и не открывать подозрительные файлы.
Никогда не говорить «да», если звонят с незнакомого номера, — советуют в полиции.
Там раскрыли новую схему обмана от кибермошенников. Теперь они устраивают массовые обзвоны по видеосвязи, похищают голос жертвы, чтобы оставить без денег.
Атакуют россиян и письмами якобы от лица налоговой.
Только за полтора месяца зафиксировано почти 900 тысяч таких сообщений.
Опасные вирусы скрываются под файлами «Документы на подпись», «Извещение» или «Счета».
Открытие таких вложений приводит к полной утрате личных данных. Выманивают информацию и у пенсионеров под видом пересчета квартплаты.
В полиции призвали не верить таким звонкам.
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