В Дагестане в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 14 человек

В Дагестане 14 человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с тремя автомобилями. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

ДТП произошло в Кизилюртовском районе вбили села Ново-Чиркей. По предварительной информации, пострадали 14 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии. Сейчас на месте работают экстренные службы. Причины аварии устанавливаются.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, автомобильных дорогах и организации пассажирских перевозок», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

К слову, в Тутаевском районе Ярославской области пассажирский поезд и фура столкнулись на железнодорожном переезде. В момент столкновения в поезде находились 47 человек. По данным УМВД РФ по Ярославской области, в результате ДТП пострадали семь человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани на улице Вишневского легковой автомобиль влетел на остановку общественного транспорта. Известно, что в результате ДТП пострадали девять человек. Среди них — один ребенок, все люди госпитализированы в медицинские учреждения города.