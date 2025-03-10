Автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта в Казани

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 96 0

В результате ДТП пострадали шесть человек, среди них один ребенок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Казани на улице Вишневского легковой автомобиль влетел на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает источник 5-tv.ru на месте событий.

Известно, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Среди них — один ребенок, все люди госпитализированы в медицинские учреждения города.

Все оперативные службы города в данный момент дежурят на месте. По предварительным данным сообщается, что легковой автомобиль протаранил автобус, который был припаркован на остановке.

На месте происшествия дежурят машины скорой помощи, точное количество пострадавших пока уточняется. Погибших в результате аварии, по имеющейся информации, на данный момент — нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры смертельного ДТП в Удмуртии. Семь человек пострадали и один погиб.

На трассе «Ижевск — Ува» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся с еще двумя машинами: едущей навстречу иномаркой и движущейся в попутном потоке «Ладой».

По предварительным данным, погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Вся информация о ДТП уточняется.

+6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 45%
89.14
-0.43 96.86
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:18
Автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта в Казани
12:17
Правительство РФ проиндексирует социальные пенсии на 14,75% с 1 апреля
11:58
Смертельное ДТП в Удмуртии: один человек погиб, семеро пострадали
11:46
Донецкий фронт: как российские военные возвращают города к мирной жизни
11:31
Митрошина заплатила 666 млн рублей для погашения налоговой задолженности
11:15
Умер актер фильмов «Гарри Поттер» и «Отверженные» Саймон Фишер-Беккер

Сейчас читают

«Нема грошей»: МВФ вдвое сократил новый транш Киеву за невыполнение условий кредита
«С тобой теперь мы бывшие»: SHAMAN посвятил своим прошлым отношениям песню
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской