Автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта в Казани

В Казани на улице Вишневского легковой автомобиль влетел на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает источник 5-tv.ru на месте событий.

Известно, что в результате ДТП пострадали шесть человек. Среди них — один ребенок, все люди госпитализированы в медицинские учреждения города.

Все оперативные службы города в данный момент дежурят на месте. По предварительным данным сообщается, что легковой автомобиль протаранил автобус, который был припаркован на остановке.

На месте происшествия дежурят машины скорой помощи, точное количество пострадавших пока уточняется. Погибших в результате аварии, по имеющейся информации, на данный момент — нет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры смертельного ДТП в Удмуртии. Семь человек пострадали и один погиб.

На трассе «Ижевск — Ува» водитель отечественной легковушки не справился с управлением и столкнулся с еще двумя машинами: едущей навстречу иномаркой и движущейся в попутном потоке «Ладой».

По предварительным данным, погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Вся информация о ДТП уточняется.