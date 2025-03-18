Глава Севастополя Развожаев рассказал о защите города от БПЛА ВСУ

Система безопасности города показала эффективность за последние полгода.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в беседе с корреспондентами «Известий» рассказал, как защищают город-герой во время атак украинских БПЛА.

В условиях постоянной угрозы со стороны киевского режима, Севастополь, как прифронтовой город, по словам политика, продемонстрировал высокую степень готовности к защите местных жителей. Развожаев пояснил, что после начала конфликта на Украине город столкнулся с множеством вызовов, включая блэкаут и перекрытие Крымского канала, что создало определенные сложности для крымчан. Однако, благодаря мужеству и сплоченности местных жителей, были предприняты беспрецедентные меры для обеспечения безопасности и стабильности.

Глава Севастополя подчеркнул, что город стал мишенью для атак беспилотников и безэкипажных катеров, а также подвергался ударам ракетного оружия. Тем не менее, за последние полгода система защиты города, как считает собеседник, показала свою эффективность.

«Если беспилотники прилетают — а это происходит практически каждую ночь или через сутки — все сбиваются на значительном удалении от берегов Севастополя в море и не приносят проблем жителям города», — отметил губернатор.

Несмотря на режим «желтой» террористической угрозы, жизнь в Севастополе продолжается. Политик добавил, что горожане по-прежнему ходят на работу, дети посещают школы и детские сады, а культурные мероприятия активно проводятся. Важную роль в поддержке фронта играют волонтерские ассоциации, которые помогают обеспечивать тыл.

«Город живет и дышит полной жизнью, но при соблюдении определенных мер предосторожности. Севастопольцы научились жить в этот период, и уверен, что мы с ним справимся», — заключил Развожаев.

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