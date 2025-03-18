На долю города и его жителей выпало множество испытаний.

В Севастополе уже работают крупные компании. Среди них «Сбер» и Промсвязьбанк. Об этом в большом интервью «Известиям» рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

Он также отметил, что объем инвестиций в основной капитал Севастополя достиг уже 246,8 миллиарда рублей — и это без учета средств федерального бюджета. В течение десяти лет население города увеличилось в два раза. Положительная динамика также наблюдается в сфере туризма: летом этого года отдыхать в регионе решили вдвое больше граждан.

Дело осталось за малым. Необходимо решить кадастровый дефицит и нарастить энерго- и газоснабжение. Система безопасности в Севастополе работает исправно, однако губернатор не исключает провокации со стороны киевских властей. На фоне успехов Вооруженных сил РФ на фронте их вероятность возросла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Севастополя Развожаев рассказал о защите города от БПЛА ВСУ. В течение полугода система безопасности показала весомые результаты. Глава региона отметил, что Севастополь стал мишенью для атак беспилотников и безэкипажных катеров, а также ударного ракетного оружия.