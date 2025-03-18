«Жду с нетерпением»: Трамп раскрыл подробности соглашения по Украине

Американский лидер не сомневается, что Путин согласится на 30-дневное перемирие.

«Многие элементы» финального соглашения» между Россией и США согласованы. Об этом рассказал американский президент Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, как ожидается, пройдет утром 18 марта. Предстоит обсудить конфликт на Украине. Американская сторона уверена, что Путин согласится на 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном и Киевом.

«Это должно прекратиться НЕМЕДЛЕННО. Я с нетерпением жду телефонного разговора с президентом Путиным», — написал американский лидер.

Действительно, Путин одобрил идею о прекращении огня. Вместе с тем он заявил, что готов пойти на это только при соблюдении определенных условий. Именно их российский президент намерен обсудить с Трампом.

Неизвестно, что в период прекращения боевых действий будут делать украинские боевики в Курской области. Это обстоятельство — основной повод для сомнений Путина. Он не готов «выпустить их оттуда» после того, как они совершили массу преступлений против мирного населения.

Кто будет контролировать соблюдение режима прекращения огня — также не ясно. Нет гарантий, что закончатся поставки оружия и мобилизация на Украине. Если нет, то прекращение огня не приведет к заключению долгосрочного мира. Путин уверен, что устранение первоначальных причин конфликта — основная задача временного перемирия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Белом доме сообщили о близости мира на Украине.