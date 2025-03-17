«Десять ярдов»: в Белом доме сообщили о близости мира на Украине

Диалог между Москвой и Вашингтоном приносит результаты.

Российская и американская стороны как никогда приблизились к решению вопроса, связанного с ситуацией на Украине. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, который транслировался на на официальном сайте администрации США.

«Я не буду опережать эти переговоры, но могу сказать, что мы находимся в десяти ярдах от достижения мира, и мы никогда не были так близки к мирному соглашению, как в этот момент. И президент, как вы знаете, полон решимости добиться этого», —обозначила она позицию Белого дома.

Так Левитт прокомментировала будущую беседу президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Более того, пресс-секретарь добавила, что Вашингтон уже говорил в диалоге с украинской стороной о необходимости Киева пойти на уступки и отказаться от ряда территориальных притязаний.

«Это было частью обсуждения между командой президента и украинцами. Что касается того, где будут проходить эти линии или каких-либо конкретных подробностей, — я не собираюсь обсуждать это с этой трибуны», — отметила Каролин Левитт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Антон Силуанов прокомментировал контакты России с США в финансовом секторе.