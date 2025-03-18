В России резко упали цены на морковь

Экономист Абрамов рассказал о резком снижении цен на морковь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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А вот конфеты «Мишка косолапый», напротив, подорожали.
В течение недели резко снизилась цена на морковь. Это связано с тем, что Индекс Мишек за месяц упал на 3,9%. Об этом Газете.ру рассказал экономист Александр Абрамов.
«Индекс Мишек продолжает снижаться четвертую неделю подряд. За неделю выросли цены на конфеты „Мишка косолапый“ (+11,1%). Снизились цены на морковь (-13,3%)», — объяснил Абрамов.
Корзина Индекса Мишек — это 14 популярных продуктов определенных марок. Среди них конфеты — мармеладные мишки и «Мишки косолапые», апельсиновый сок, дешевый белый хлеб, морковь, бананы, сельдь, молоко, подсолнечное масло, дешевое куриное мясо, чай, сливочное мало и плавленый сыр.
С помощью Индекса Мишек можно отслеживать динамику инфляции в России, полагает автор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему овощи и мясо сравнялись в цене. На стоимость влияет множество факторов. Среди них, например, инфляция.
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