В России резко упали цены на морковь

А вот конфеты «Мишка косолапый», напротив, подорожали.

В течение недели резко снизилась цена на морковь. Это связано с тем, что Индекс Мишек за месяц упал на 3,9%. Об этом Газете.ру рассказал экономист Александр Абрамов.

«Индекс Мишек продолжает снижаться четвертую неделю подряд. За неделю выросли цены на конфеты „Мишка косолапый“ (+11,1%). Снизились цены на морковь (-13,3%)», — объяснил Абрамов.

Корзина Индекса Мишек — это 14 популярных продуктов определенных марок. Среди них конфеты — мармеладные мишки и «Мишки косолапые», апельсиновый сок, дешевый белый хлеб, морковь, бананы, сельдь, молоко, подсолнечное масло, дешевое куриное мясо, чай, сливочное мало и плавленый сыр.

С помощью Индекса Мишек можно отслеживать динамику инфляции в России, полагает автор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему овощи и мясо сравнялись в цене. На стоимость влияет множество факторов. Среди них, например, инфляция.