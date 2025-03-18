«Обстановка накалилась»: жители Харькова объединились для мести сотрудникам ТЦК

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 32 0

Омбудсмен Колесник-Лавинская: харьковчане устраивают акты мести сотрудникам ТЦК

«Обстановка накалилась»: жители Харькова объединились для мести сотрудникам ТЦК

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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На Украине мужчин пытаются защитить даже женщины.

В Харькове и области жители собираются в группы, чтобы противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Об этом рассказала уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская в беседе с агентством РИА Новости.

«Обстановка в Харькове и Харьковской области накалилась настолько, что харьковчане вынуждены собираться в группы, чтобы устраивать акты мести сотрудникам ТЦК путем поджога их автотранспортных средств, оказания им вооруженного и физического сопротивления», — сказала она.

По ее словам, в большинстве случаев судьба тех, кого похитили ТЦК, остается неизвестной. Мужчины вынуждены скрываться, чтобы избежать преследований. Некоторые женщины даже стараются отбить тех, кто попались по неосторожности.

Однако сейчас все дошло до того, что получить повестку могут и женщины старше 50 лет, и беременные, и многодетные матери. Некоторые люди говорят, что при них матерей и инвалидов заставляли собирать все документы и проходить комиссию вместе с мужчинами. Причем даже адвокаты в некоторых случаях не могут помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ровно местные «отбили» мужчину у сотрудников ТЦК.

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