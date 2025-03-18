Воспитательный метод: Ковальчук вернулась к Харламову после побега

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Анна Криушина
Анна Криушина 35 0

Жена Харламова вернулась домой после отпуска в Америке без мужа

Воспитательный метод: Ковальчук вернулась к Харламову после побега

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Актриса уже не в первый раз оставляет мужа одного.

Катерина Ковальчук, актриса и жена юмориста Гарика Харламова, вернулась в Россию по окончании своего отдыха в США. 7Дней.ru опубликовал фото пары после прилета Катерины в московский аэропорт.

На снимке супруги позируют перед камерой со счастливыми улыбками, а в руках у Ковальчук — букет красных роз, который ей подарил муж.

«Мое самое любимое в каждом путешествии — возвращаться домой», — прокомментировала фото артистка.

Поездка Катерины без мужа вызвала слухи о возможных проблемах в их браке, однако Ковальчук быстро развеяла все сомнения.

В прошлом году Ковальчук также летала в США в конце зимы. Тогда она рассталась с Харламовым из-за его нежелания играть свадьбу и уехала залечивать сердечные раны. Однако после ее возвращения Гарик одумался и сделал ей предложение.

Многие подписчики предположили, что и на этот раз Ковальчук устроила «воспитательный побег», чтобы образумить мужа. И, судя по ее счастливой улыбке на фото, ей удалось добиться своего.

Поклонники пары рады видеть их вместе и желают им дальнейшего счастья. Остается только надеяться, что в этот раз все трудности остались позади, и Ковальчук с Харламовым продолжат радовать своих фанатов совместными проектами и счастливыми моментами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что певица Алекса прокомментировала свой скандальный пост о муже.

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