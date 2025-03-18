Служебный автобус с рабочими подорвался на взрывном устройстве в Белгородской области. В результате ранены три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел недалеко от села Графовка в Краснояружском районе области.

«В Краснояружскую ЦРБ на попутном транспорте были доставлены пострадавшие — две женщины и мужчина, которые получили баротравмы», — рассказал губернатор.

Гладков подчеркнул, что обстановка в Белгородской области в данный момент сложная, так как украинские боевики продолжают обстрелы некоторых частей региона. К счастью, пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой, их жизни ничего не угрожает.

Серьезные повреждения получило только транспортное средство. Экстренные службы работают на месте.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением.

Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.