«Древнейшей профессией была дипломатия. Сначала нужно договориться»: крылатые фразы Сергея Лаврова

Дипломату сегодня исполнилось 75 лет.

Поздравления с днем рождения сегодня принимает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Дипломату исполнилось 75 лет. Он возглавляет российский МИД два десятилетия, удерживая планку одного из самых узнаваемых и цитируемых государственных деятелей. В публичных переговорах, интервью и выступлениях Лавров нередко произносит фразы, которые мгновенно становятся крылатыми.

В день рождения министра вспомним его самые яркие изречения.

О войне и мире

Лавров однозначно высказывался «за мир». В интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву в 2023 он вспомнил фразу, авторство которой приписывают сразу нескольким римским писателям: «Хочешь мира — готовься к войне»

«Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: «Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать», — высказался он.

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Об оптимизме

В 2015 году Сергей Лавров встретился с Джоном Керри, который в тот момент занимал пост госсекретаря США. Политики обсудили вопросы, касающиеся иранской ядерной программы.

Перед встречей у главы российского дипведомства спросили, может ли он оптимистично оценить перспективы заключения соглашения по Ирану. В результате ответ министра стал крылатой фразой.

«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом», — сказал он.

О «древнейшей профессии»

В мае 2021 года Сергей Лавров пополнил список своих цитат, размышляя о работе дипломата в ходе просветительского марафона «Новое знание».

«Я, кстати, готов отстаивать точку зрения о том, что неправильно считать известную профессию древнейшей. Древнейшей профессией была дипломатия, поскольку сначала нужно договориться», — подметил Лавров.

Фото: © РИА Новости/Эдуард Песов

Об отношениях России и Запада

В июне 2022 года на пресс-конференции в Минске Сергей Лавров высказался по поводу «железного занавеса» между Россией и западными странами.

«Что касается „железного занавеса“ (между Западом и Россией — Прим. ред.) он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить», — сказал он.

В мае этого же года дипломат прокомментировал ситуацию с уничтожением памятников советским воинам в Латвии и Литве. Тогда были демонтированы десятки мемориальных объектов, в том числе надгробия и памятники солдатам Красной армии. Власти недружественных государств поставили цель — уничтожить все монументы, которые напоминают о советском прошлом.

«У нас есть такая еженедельная программа на телевидении — называется «Международное обозрение». Вот то, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал в качестве варианта «международное оборзение», — заявил Лавров, комментируя ситуацию.

О США

Лавров признавал, что Москва с Вашингтоном ссоры сама никогда не искала. Российский народ всегда был дружественно настроен к американскому, а власти открыты к конструктивному диалогу.

«Как вы знаете, для танго нужны двое. Пока, по-моему, наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейк-данс», — обратил он внимание в сентябре 2017 года на торжественной линейке по случаю Дня знаний в МГИМО.

Высказывался министр и о «болезни» США.

«США пытаются диктовать всему миру правила. Это болезнь застарелая, и она пройдет», — сказал он в 2016 году в ходе онлайн-конференции «Комсомольской правды».

И по американским спецслужбам глава МИД РФ прокатывался катком. Так, по его словам, российскому дипломату в 2017 году пытались сделать «вербовочное предложение», подкинув в автомобиль десять тысяч долларов.

«Деньги были оприходованы нашей бухгалтерией и работают на благо российского государства», — сыронизировал Лавров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

О санкциях

Размышляя об антироссийских санкциях США, Сергей Лавров отмечал, что такого рода «трудности» только укрепляют страну.

«Вы знаете, „все, что нас не убивает, делает нас сильнее“. Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее», — говорит он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

На этом комментарии главы дипведомства не закончились.

«Я не медицинский эксперт, что я буду на каждый чих реагировать», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать возможность усиления Вашингтоном антироссийских санкций.

Об украинских политиках

В июне 2022 года государственный деятель высказался по поводу украинского президента Владимира Зеленского, вводящего санкции против президента РФ Владимира Путина и других российских политиков.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны. Чем бы дитя ни тешилось», — отметил дипломат.

О главе МИД Украины Дещице в июне 2014, после оскорблений в адрес России, он высказывался также с присущим ему остроумием.

«Глядя на него вспоминается хорошее выражение: «не умеешь петь — не пей», — говорил он.

А после срыва флага с посольства РФ в Киеве в марте 2016 года Лавров поигрался с фамилией украинского нардепа Владимира Парасюка.

«Это сделал, по-моему, один из депутатов Верховной рады с какой-то говорящей фамилией. Какой-то Панасюк, то ли Поросюк — я не помню», — сказал Лавров.

О расширении НАТО на Восток

В 2008 году американский президент Джордж Буш-младший поддержал желание Грузии и Украины вступить в НАТО. Комментарий дипломата по этому поводу тоже вошел в историю.

«Реагировать мы будем прагматично. Не как маленькие мальчики в школе, которые обиделись, хлопнули дверью, убежали из класса и стали плакать в уголке», — сказал он.

Фото: © РИА Новости

О терпении

«Терять голову позволительно только новичку, впервые столкнувшемуся с непреодолимым тупиком и опустившему руки. А мне, слава Богу, за десятилетия дипломатической службы довелось немало повидать. Терпение, необходимое любому человеку, в нашей профессии ценится особенно. Меня трудно вывести из себя. Но проверять не стоит», — говорил он в 2014 году в интервью агентству ТАСС.

Карьера Сергея Лаврова

На протяжении долгих лет Сергей Лавров представляет интересы нашей страны на международной арене. Его политическая карьера — это история участия в решении множества кризисных ситуаций — от урегулирования конфликтов до подписания важных международных соглашений. Не менее интересен его профессиональный путь и ключевые этапы карьеры.

Сергей Лавров родился 21 марта 1950 года. Свои детские годы дипломат называл лучшими в его жизни. По его словам, они прошли в деревянном доме в Ногинском районе Московской области, где он проживал с бабушкой и дедушкой. Сначала Лавров учился в ногинской школе, а затем в московском образовательном учреждении в Марьиной Роще.

Он отмечал, что его любимыми предметами были математика и физика. Более того, долгое время он планировал поступать в Московский инженерно-физический институт (МИФИ). Однако позже планы поменялись.

Лавров окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне — МГИМО МИД РФ). Сергей Викторович разговаривает на французском, английском и сингальском языках.

Окончив вуз в 1972 году, он стал сотрудником посольства СССР в Шри-Ланке. А спустя четыре года вернулся в Москву и поступил на службу в отдел международных экономических организаций МИД СССР.

В 1981-м Лавров был отправлен в Соединенные Штаты — в постоянное представительство СССР при Организации Объединенных Наций (ООН). За семь лет дипломат прошел путь от первого секретаря до старшего советника.

В 1988 году Сергей Викторович вернулся в отдел международных экономических организаций, который к тому времени стал управлением. А с 1991 года он возглавил это управление.

Затем Лавров стал заместителем министра иностранных дел РФ и занимал эту должность до 1994 года. В это время он активно сотрудничал с организациями системы ООН и занимался миротворческой деятельностью. В результате дипломата назначили постоянным представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Лавров занимал данный пост до 2004 года.

Дипломат был назначен министром иностранных дел РФ 9 марта 2004 года. К числу его наиболее значимых успехов на данном посту относят предотвращение масштабной силовой операции в Сирии в 2013 году. Это стало возможным благодаря выработанной компромиссной процедуре, предусматривающей передачу сирийского химического оружия под международный контроль и его последующее уничтожение.

Лаврову также приписывают решающую роль в заключении «ядерной сделки с Ираном» в 2015 году, открывшей для этой ближневосточной страны путь к снятию международных санкций.

Лавров неоднократно признавался, что ничто человеческое ему не чуждо. Российской общественности дипломат особенно запомнился своим участием в съемках на одном из федеральных каналов — тогда Сергей Викторович откровенно заявил, что он матерится при иностранных гражданах. Отвечая на вопрос ведущего о том, использовал ли он непечатные выражения в присутствии людей, которые не понимают по-русски, Лавров сказал: «Многократно».