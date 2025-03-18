Путин: некоторые зарубежные компании планируют вернуться в Россию

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 42 0

Ранее президент отмечал, что переговоры по этому поводу ведутся в закрытом режиме.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Некоторые зарубежные компании планируют вернуться на российский рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Глава государства также подчеркнул, что российский бизнес грамотно воспользовался уходом иностранных компаний.

«Российский рынок грамотно воспользовался этой возможностью, занял освободившиеся рыночные ниши, вложил средства, создал рабочие места и посвятил немало времени развитию технологий», — заявил он.

Президент отметил, что после возвращения зарубежного бизнеса в РФ интересы отечественных компаний и их сотрудников будут в приоритете.

К слову, ранее Владимир Путин рассказывал, что переговоры о возвращении западных компаний на российский рынок ведутся в закрытом режиме.

Он подчеркивал, что возвращение иностранных брендов может благоприятно отразиться как на деятельности западных предприятий, так и российских. По словам российского лидера, данный вопрос обсуждается с учетом взаимных интересов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мантуров заявил о важности единого подхода к возвращению в РФ западных компаний.

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