Мантуров заявил о важности единого подхода к возвращению в РФ западных компаний

Возможность возвращения западных компаний на российский рынок не должна табуироваться, поэтому России нужно выстроить единый подход по этой теме. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность (возвращения западных компаний в РФ –прим. ред.). Другое дело, что открывать двери нужно лишь в те ниши, в которых мы согласимся поделиться своим суверенитетом», — подчеркнул Мантуров.

Первый вице-премьер РФ отметил, что нужно изменить сами принципы привлечения иностранных инвестиций и локализации. Он считает, что российский бизнес должен придерживаться в предстоящих переговорах позиции, чтобы у отечественных бенефициаров быль контроль в совместных компаниях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные журналисты назвали жесткими условия Путина для перемирия с Украиной. Владимир Путин подчеркнул, что без четких гарантий и ответов на принципиальные вопросы обсуждать перемирие бессмысленно.