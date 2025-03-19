Макрон заявил, что Франция будет «с чистой совестью защищать» Украину

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Президент Макрон: Франция будет с чистой совестью защищать украинцев

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Французский лидер назвал своей целью достижение «прочного и длительного мира».

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о роли своей страны в урегулировании украинского конфликта в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Встреча лидеров двух стран прошла накануне, 18 марта. Выступая у трибуны, Макрон заявил, что к крепкому миру на Украине могут привести только «комплексные мирные решения».

«Именно детальные и комплексные мирные решения позволят добиться прочного и длительного мира и сопутствующих ему гарантий. Это остается нашей целью. И очевидно, что это немыслимо без украинцев за столом переговоров. Именно их мы с чистой совестью будем защищать», — сказал он.

В начале марта французский лидер назвал Россию угрозой для Парижа и Европы — в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также предложил открыть обсуждение темы применения ядерного оружия для защиты Евросоюза. Кроме того, Макрон готов отправить своих солдат на Украину. На конференции с Шольцем он сообщил, что на авиабазе Люксей-сен-Совер на границе с Германией к 2035 году разместят Rafale с ядерными боеголовками и вдвое увеличат контингент — до двух тысяч человек.

На родине далеко не все поддерживают радикализм Макрона. Так, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к нему в соцсети X и постановил: «Мы не умрем за Украину», а в Париже прошли акции протеста. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о «российской угрозе» крайне конфронтационными. И добавил, что в словах президента много неточностей. Например, французский лидер умалчивает о стремительном приближении военных НАТО к российским границам и соответствующей закономерной реакции.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Великобритании была назначена встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину.

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