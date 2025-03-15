В Великобритании пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину

Кир Стармер заявил, что Лондон готов «играть ведущую роль в этом деле».

В Великобритании состоится 20 марта встреча европейских союзников для обсуждения плана по поддержке будущей безопасности Украины. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Наши военные встретятся в четверг (20 марта. — Ред.) на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать четкие и надежные планы по поддержке мирного соглашения и обеспечению безопасности Украины в будущем», — заявил он по итогам видеоконференции с западными лидерами.

Он также отметил, что Европа планирует усилить обороноспособность Украины. В случае заключения мирного соглашения страны готовятся к реализации плана так называемой «коалиции желающих» для рассмотрения возможности размещения военных на территории Украины после завершения конфликта. Стармер указал, что Великобритания готова «играть ведущую роль в этом деле».

В это же время власти Италии отказались от участия в возможной военной миссии на Украине после окончания конфликта. А Швейцария, напротив, выразила готовность отправить миротворцев на Украину в случае получения соответствующего запроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривает страны Европы отправить на Украину солдат НАТО.