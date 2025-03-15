В Великобритании пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 51 0

В Британии пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com/Juan Moreno; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кир Стармер заявил, что Лондон готов «играть ведущую роль в этом деле».

В Великобритании состоится 20 марта встреча европейских союзников для обсуждения плана по поддержке будущей безопасности Украины. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Наши военные встретятся в четверг (20 марта. — Ред.) на этой неделе здесь, в Великобритании, чтобы разработать четкие и надежные планы по поддержке мирного соглашения и обеспечению безопасности Украины в будущем», — заявил он по итогам видеоконференции с западными лидерами.

Он также отметил, что Европа планирует усилить обороноспособность Украины. В случае заключения мирного соглашения страны готовятся к реализации плана так называемой «коалиции желающих» для рассмотрения возможности размещения военных на территории Украины после завершения конфликта. Стармер указал, что Великобритания готова «играть ведущую роль в этом деле».

В это же время власти Италии отказались от участия в возможной военной миссии на Украине после окончания конфликта. А Швейцария, напротив, выразила готовность отправить миротворцев на Украину в случае получения соответствующего запроса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Франции Эммануэль Макрон уговаривает страны Европы отправить на Украину солдат НАТО.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
В Курской области нашли более 370 пропавших без вести человек
18:59
«Похороните возле Светы»: найден дневник жительницы Курской области, погибшей во время оккупации ВСУ
18:38
Российские спортсмены заняли призовые места во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады в Италии
18:19
Пассажирский поезд снес фуру в Ярославской области
18:02
В Великобритании пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину
17:29
«Чтобы душа не попала в рабство»: петербуржец убил гадалку под страхом порчи

Сейчас читают

Дуров покинул Францию и отправился в Дубай
Разрушенные дома и пустые улицы: кадры из освобожденной Суджи
«Клепают каждый день»: певец Анохин раскритиковал современную музыку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской