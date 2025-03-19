Путин и Трамп провели телефонный разговор: главное

Итак, начнем с главного события этого дня — телефонного разговора президентов России и США. С момента предыдущего контакта, больше месяца ушло на подготовку этой беседы, которая в итоге длилась дольше двух часов. И результаты существенные. Россия и США немедленно начинают переговоры об урегулировании конфликта на Украине. То есть это уже не разовые встречи, а планомерная, глобальная работа.

Из реальных шагов — Москва и Киев отказываются на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре. И наш президент такой приказ уже отдал. Есть и другие интересные детали разговора Путина и Трампа. Их проанализировал обозреватель «Известий» Максим Прихода.

Этого разговора действительно ждал весь мир. И когда он завершился — сайты Кремля и Белого дома загружались дольше обычного — это говорит о числе пользователей, которые тут же захотели узнать: о чем говорили. И если сравнить публикации — то главный вывод, что стороны и правда, слышат друг друга.

«Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер», — говорится на сайте Кремля.

«Оба лидера согласились, что этот конфликт должен закончиться устойчивым миром», — заявили в Белом доме.

Мир не через силу, а через переговоры. Однако, российская сторона еще раз акцентирует внимание: ((США)) в ходе диалога должны быть исключены первопричины конфликта. Невступление украины в НАТО — уже обещал и сам Трамп, и даже генсек альянса Рютте. Теперь дело за другими аспектами.

«Ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем — должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — заявили в Кремле.

Со своей стороны Россия обещала предпринять шаги по деэсклации:

«В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду».

При этом идея немедленного перемирия на 30 дней, как того требуют украинцы и европейцы, требует проработки. Негативный опыт — у нас есть. В самом начале СВО, когда переговоры России и Украины проходили в Белоруссии, Макрон просил о прекращении огня. Мы — согласились, а Украинцы продолжали стрелять. Киев тогда ссылался на то, что не может контролировать все свои подразделения. Особенно националистические. Вот и сейчас, где гарантия, что это не повторится?

«С российской стороны обозначен ряд существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Отмечены также серьезные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности», — говорится на сайте Кремля.

Дональд Трамп, стремящийся к образу миротворца, наверняка, был рад услышать из уст российского Президента тезис о том, что уже завтра между российской и украинской сторонами пройдет обмен пленными — по формуле 175 на 175. Кроме того, Украине будут переданы 23 тяжелораненых бойца ВСУ — без каких-либо обязательств, сейчас они в госпиталях. Так же в силе остается предложение Путина по оккупантам под Курском.

Но Украина — не единственная тема 2,5-часового диалога. Отношения двух стран обсуждались в более широком контексте.

«Лидеры также обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и будут взаимодействовать с другими странами по этому вопросу», — заявили в Белом доме.

«Россия точно знает, что делает Иран в отношении разработки или не разработки ядерного оружия. И у России есть опыт недопущения этого. Так что, Путин может дать гарантии по Ирану, чтобы потом Трамп мог вернуться и сказать: о, мы избежали войны, я получил эти гарантии от Путина», — заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

А еще пресс-служба Белого дома отметила: быть с Россией партнерами гораздо выгоднее, чем противниками. И это то, что отличает администрацию Трампа — от команды его предшественника.

«Администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией. Попытаться нанести, неудачно, России стратегическое поражение. То, что делает администрация Трампа, — налаживает диалог», —сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Одна из самых громких — и явно мирных инициатив — это предложение вернуть хоккейные матчи между командами России и США по аналогии с «суперсерией» СССР и НХЛ.

И после «мяча» на стороне России и «карт», которые известно у кого на руках — уже третий вид спорта, который вспоминают в контексте диалога по Украине. Следующий тайм этого геополитического триатлона — в формате контактных групп — пройдет там же, где и предыдущие — на Ближнем востоке.