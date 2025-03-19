Польша намерена установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и РФ

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Бейда: Польша хочет установить мины на границе с Белоруссией и РФ

Польша хочет установить противопехотные мины на границе с Белоруссией и РФ

Фото: www.globallookpress.com

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Применение таких боеприпасов под запретом Оттавской конвенции.

Власти Польши намерены расположить противопехотные мины на линии укреплений обороны «Восточный щит» по границе с Белоруссией и Россией. Об этом сообщил заместитель главы польского Министерства обороны Павел Бейда в эфире радиостанции RMF FM.

«Это будет одним из элементов «Восточного щита», — заявил во время своего выступления Бейда.

По словам министра, Польша нуждается «более чем в миллионе» таких мин. Производство взрывных устройств в больших количествах начнется на территории государства.

«Это будут делать заводы Польской оружейной группы, но я не хочу вдаваться в подробности», — отметил политик.

До этого главы ведомств по обороне Польши, Литвы, Латвии и Эстонии выступили с совместным заявлением. Они посоветовали правительствам своих стран покинуть Оттавскую конвенцию, запрещающую применение противопехотных мин. В числе причин данного шага было названо ухудшение ситуации в сфере региональной безопасности.

Упомянутая конвенция действует с 1999 года. Она запрещает использование противопехотных мин, наносящие, по оценкам Международного комитета Красного Креста, серьезный вред мирным гражданам.

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