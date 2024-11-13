Москва не оставит действия Вашингтона без ответа.

Открытие американских военных баз в польском поселке Редзиково является попыткой сдержать потенциалы России. Таким образом Запад пытается продвинуть инфраструктуру США к РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что лидер РФ Владимир Путин еще во время президентства Джорджа Буша-младшего в Соединенных Штатах в ходе переговоров выражал обеспокоенность Москвы в связи с планами Вашингтона по созданию оппозиционных районов в Европе.

«Мы тогда настаивали на том, что слова американцев о том, что все эти планы направлены против иранской эфемерной угрозы, — на самом деле ложь. Что все эти планы с самого начала верстались как попытка военного сдерживания нашего потенциала — потенциала Российской Федерации», — сказал Песков.

Такие действия подтверждают правоту Путина в отношении реализующихся планов. По словам Пескова, расширение военной инфраструктуры США в Европе — это попытка ограничить военный потенциал России. В ответ на это Москва будет принимать меры для сохранения баланса в соответствующей области.

Во вторник, 12 ноября, замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил, что граница республики с Белоруссией и Россией будет «лучше всего защищенной» и «самой инновационной» в Европе. Сейчас там строится укрепление в рамках программы «Восточный щит».

Укрепления на границе с Россией начали возводить в начале ноября. Предполагается, что они будут включать в себя рвы, минные поля, противотанковые ежи и систему камер, а проходить они будут по всей границе с Россией и Белоруссией. Закончить проект «Восточный щит» хотят к 2028 году, а его стоимость уже оценили в 2,5 миллиарда долларов. Однако польские власти заявили, что хотят получить деньги на строительство от Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ и Белоруссия примут новую концепцию развития Союзного государства. Завершается работа над договором о гарантиях безопасности объединения.