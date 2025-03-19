В России объявили в розыск нового начальника Генштаба Украины Гнатова

МВД РФ: начальник Генштаба Украины Гнатов объявлен в розыск
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Он также заочно арестован в нашей стране.
Министерство внутренних дел России внесло в базу розыска информацию о бывшем командующем объединенными Вооруженными силами Украины Андрее Гнатове, который недавно был назначен начальником Генштаба Украины. В базе указано, что Гнатов разыскивается в связи с нарушениями по статье УК, однако она не уточняется.
По информации правоохранительных органов, Гнатов был заочно осужден в России за преступные приказы, приведшие к обстрелам южных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Эти вражеские атаки, по данным ТАСС, стали причиной гибели и ранения мирных жителей, а также разрушения жилых домов.
«Он также заочно арестован, срок его содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания», — добавил источник агентства.
В 2024 году Верховный суд ДНР приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении нескольких преступлений, включая жестокое обращение с гражданским населением и убийство, совершенное организованной группой. Установлено, что летом 2019 года Гнатов отдавал приказы о минометных обстрелах населенных пунктов, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.
Уточняется, что бывшие подчиненные Гнатова, которые исполняли его приказы, были приговорены к длительным срокам лишения свободы. На пост начальника Генерального штаба Украины Гнатова назначили 16 марта.
Ранее 5-tv.ru писал, как идет расследование СК убийства мирных жителей в Курской области.
Читайте также
47%
-2.81 87.57
-3.27
Нашли ошибку?