В России объявили в розыск нового начальника Генштаба Украины Гнатова

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

МВД РФ: начальник Генштаба Украины Гнатов объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск нового начальника Генштаба Украины Гнатова

Фото: 5-tv.ru

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Он также заочно арестован в нашей стране.

Министерство внутренних дел России внесло в базу розыска информацию о бывшем командующем объединенными Вооруженными силами Украины Андрее Гнатове, который недавно был назначен начальником Генштаба Украины. В базе указано, что Гнатов разыскивается в связи с нарушениями по статье УК, однако она не уточняется.

По информации правоохранительных органов, Гнатов был заочно осужден в России за преступные приказы, приведшие к обстрелам южных населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Эти вражеские атаки, по данным ТАСС, стали причиной гибели и ранения мирных жителей, а также разрушения жилых домов.

«Он также заочно арестован, срок его содержания под стражей будет исчисляться с момента его задержания», — добавил источник агентства.

В 2024 году Верховный суд ДНР приговорил Гнатова к 28 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении нескольких преступлений, включая жестокое обращение с гражданским населением и убийство, совершенное организованной группой. Установлено, что летом 2019 года Гнатов отдавал приказы о минометных обстрелах населенных пунктов, что привело к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Уточняется, что бывшие подчиненные Гнатова, которые исполняли его приказы, были приговорены к длительным срокам лишения свободы. На пост начальника Генерального штаба Украины Гнатова назначили 16 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, как идет расследование СК убийства мирных жителей в Курской области.

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