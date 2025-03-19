ВСУ обстреляли центр Горловки, ранены 11 мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) кассетными боеприпасами, в результате чего ранения получили 11 мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

Укранские нацисты начали обстрел города в районе 8 утра - именно в это время в Telegram-канале мэра появились первые сообщения об атаке. Применили ВСУ кассетные боеприпасы.

Изначально Приходько сообщил о девяти пострадавших, однако позже их число выросло до 11. Также обстрелом была повреждена ГАЗель маршрута № 100 в Центрально-Городском районе Горловки.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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