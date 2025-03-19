В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Миляев: в Тульской области отменили опасность атаки БПЛА ВСУ

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вражеские беспилотники были уничтожены.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем Telegram-канале об отмене режима опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Отбой опасности атаки БПЛА в Тульской области!» — написал он.

По информации губернатора, в небе над регионом штатными средствами Минобороны РФ была проведена работа по уничтожению вражеских беспилотников.

Уточняется, что разрушений и пострадавших нет, и ситуация находится под контролем. Оперативные службы продолжают свою работу.

Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в Тульской области 18 марта в 21:57 по московскому времени и действовал до 01:30 также по Москве 19 марта.

Кроме того, МЧС России до этого сообщило о подобной угрозе в Тамбовской области, призывая местных жителей к повышенной бдительности и соблюдению мер безопасности через мобильное приложение.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают регионы у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО уничтожили шесть украинских БПЛА над регионами России.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
81.50
-2.81 87.57
-3.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

3:47
Минтранс планирует увеличить максимальную норму налета для авиаэкипажей
3:32
В России объявили в розыск нового начальника Генштаба Украины Гнатова
3:16
В Тульской области отразили атаку украинских БПЛА
3:05
В магазин со своим пакетом как сейчас живет гениальный Григорий Перельман
2:49
«Замечательный»: Трамп дал оценку своему разговору с Путиным
2:35
Эффективны от акне: названы важные компоненты в составе косметических средств

Сейчас читают

Дочь Киркорова оставила послание дедушке Бедросу
Путин и Трамп провели телефонный разговор: главное
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Первый народный иностранец России: умер Бедрос Киркоров

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп