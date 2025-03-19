Скандал в Петербурге: фитнес-клубы запретили раздельные купальники

Одни посетители считают это нарушением их прав, другие поддерживают новый дресс-код.

Громкий скандал разгорается в Санкт-Петербурге, а его причиной стала битва за бикини. В фитнес-клубах города решили ввести новый дресс-код. И теперь, чтобы поплавать, посетительницам приходиться забыть о раздельных и откровенных купальниках. А тех, кто нарушит правила, попросят выйти из бассейна. Все «за» и «против» выслушал корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

«Открывает и говорит: девушка, девушка в углу. Выйдите, пожалуйста! Вы нарушаете правила посещения клуба!» — рассказала одна из клиенток фитнес-клуба Марина Николаева.

Правила тренировок в Петербургских фитнес-клубах изменились в миг. В целом попросили прикрыть бикини.

С формулировкой «вход в раздельных купальниках запрещен» постоянную клиентку внесли в черный список. Марина Николаева рассказывает, что посещала бассейн и сауну, а после тренировалась в зале.

«Почему я не могу быть в раздельном купальнике? Если я не голая, это уже классно, я считаю. Учитывая то, что у меня красивое тело, натренированное, почему я не должна его показывать, при том, что мне 40+ лет. Я горжусь своим результатом, и я хочу ходить в раздельном купальнике, чтобы все видели и завидовали мне», — сказала Марина.

Почему спустя два года тренировок руководство клуба решило так поступить со своей клиенткой? Как нам удалось узнать: не все посетители заведения оказались рады красивому телу Марины и других девушек, по мнению других клиентов, одетых слишком откровенно. Ведь большинство фитнес-клубов считаются семейными, их посещают и дети.

А вот фитнес-блогер Анна Иванова, которая, в том числе занимается выпуском фитнес-одежды, считает, что достаточно откровенная спортивная форма не должна вызывать вопросов, ведь это дело каждого. И вообще, понятие откровенности очень размытое.

«Если в законодательстве Российской Федерации разрешено, значит, можно! Я сейчас сижу в кофте, в закрытой кофте, но у меня, очевидно, такая вот немаленькая грудь. Вот как вы думаете, это откровенно? Для кого-то это будет так, хотя я в закрытой одежде, но формы делают эту вещь более откровенной», — объяснила фитнес-блогер, директор компании по выпуску спортивной одежды для женщин Анна Иванова.

Бесконечные споры в этом вопросе вполне можно решить с помощью единых и прозрачных базовых правил для клубов по всей стране, уверены владельцы фитнес-залов.

«Сейчас мы находимся в одном из спортивных клубов Санкт-Петербурга. Форма одежды здесь, что называется, свободная: девушки как в топах, так и в достаточно консервативных футболках. Топы, кстати, появились еще в 1930 годах, так что ничего откровенного и сверхъестественного в них нет. Ну, а что касается правил клуба, то в конкретно этом прописано, что верхняя часть тела во время тренировок должна быть закрыта. Собственно говоря, видим, что правило соблюдается. Без маек не ходят ни мужчины, ни женщины», — рассказал корреспондент Валерий Кузнецов.

Вообще, сексуальность вполне можно демонстрировать не только наготой, но и с юбкой в пол, уверены психологи. Речь больше идет про уважение окружающим и этикет.

«Это, знаете, как городской сумасшедший на улице. Вот когда человек одет не по погоде, мы же понимаем, что он не в себе. Вот также выглядит человек с откровенным раздельным купальником в спортивном клубе. Вот эта полуголая женщина явно имеет другие задачи, не связанные с тренировкой. И в этом не мое ханжество. Многие люди используют спортивные клубы как площадку для флирта, для знакомства», — отметила клинический психолог, психоаналитик Ирина Смолярчук.

И в этом нет ничего предосудительного, говорят психологии и представители мужской половины посетителей фитнес-заведений.

«Мужчины бывают разные. Я вот, например, люблю смотреть на красивых девочек. Мне это не мешает и от процесса тренировки не отвлекает. Посмотрел, порадовался за нее, поднял себе немного настроение и пошел работать дальше», — поделился посетитель фитнес-клуба Андрей Кучма.

Чтобы не обострять конфликт, клуб вернул деньги за неиспользованный абонемент. А в договорах в ближайшее время появится пункт с подробным описанием допустимой формы одежды. Эту практику предлагают распространить на всю Россию.