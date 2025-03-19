Суд арестовал комика Артемия Останина на два месяца

Мещанский районный суд Москвы арестовал стендап-комика Артемия Останина. Об этом известно из официального Telegram-канала судов общей юрисдикции столицы.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды (пункт «а» части 2 статьи 282 Уголовного кодекса России). Если вина Останина будет доказана, то он может столкнуться с серьезными правовыми последствиями: в худшем случае юмористу грозит до шести лет лишения свободы.

Следствие заявило, что комик допустил «негативные и оскорбительные комментарии» в адрес участника специальной военной операции во время одного из своих выступлений. С насмешкой Артемий рассказал историю о том, как военный подорвался на мине и остался без ноги.

«По версии следствия, обвиняемый в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — написано в сообщении ведомства.

По решению суда, Артемий проведет два месяца под стражей. Его адвокаты просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но из-за попытки бегства правоохранители отклонили такое предложение.

Также представители СК в ходе рассмотрения дела заявили о том, что они намерены изучить другие выступления артиста с целью проверки их на нарушение закона. Это также стало причиной заключения Останина под арест, ведь на свободе он может повлиять на мнение важных свидетелей.

Примечательно, что сам Останин отрицал, что речь шла о ветеране СВО и высказал версию о неизвестном попрошайке из метро, который, несмотря на инвалидность, ездит на скейте в метро.

Также Артемий принес свои извинения за то, что ненароком мог кого-то обидеть. Он отметил, что не преследовал цели кого-то обидеть и лишь придумал такой заход для очередного стендапа.

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