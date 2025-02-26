Суд заморозил деньги блогера Варламова*

Мера введена в рамках расследования уголовного дела.

Мещанский районный суд Москвы принял решение наложить арест на денежные средства, которые находятся на счетах блогера Ильи Варламова*. Об этом стало известно 26 февраля из официального Telegram-канала судов общей юрисдикции столицы.

По информации, мера была введена в рамках расследования уголовного дела, возбужденного против Варламова. Следователь направил ходатайство о блокировке средств, и суд удовлетворил его просьбу.

Заслуженный статус иноагента Илья Варламов получил 23 марта 2023 года. Спустя какое-то время он подал иск к Минюсту РФ с требованием снять вычеркнуть его из соответствующего списка. Однако Замоскворецкий суд Москвы вынес решение о том, что внесение в реестр иностранных агентов блогера абсолютно законно.

Блогер также ранее был уличен в публичной дискредитации армии РФ и оштрафован Тверским судом Москвы на 50 тысяч рублей. Также Прокуратура Москвы выступила с предложением возбудить уголовное дело против блогера за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что суд в Москве оштрафовал политика Гозмана* за нарушение закона об иноагентах.

* — признаны в РФ иноагентом.