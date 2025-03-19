Патрушев заявил о возможных попытках Европы сорвать диалог между РФ и США

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Патрушев: Европа постарается помешать начавшемуся диалогу между Россией и США

Патрушев допустил попытки Европы сорвать диалог между РФ и США

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Особенно активными в этом будут прибалтийские государства.

Европейские страны попытаются сорвать восстановление диалога между Россией и США. Об этом заявил журналистам Интерфакс 19 марта помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

По его словам, особенно активными в этом будут прибалтийские государства.

«Особенно прибалты, финны, поляки будут это делать», — заявил Патрушев.

Он также выразил уверенность, что, несмотря на усилия Европы, России и США удастся продолжить диалог и избежать вмешательства извне.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Европа в тревоге из-за телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и американского лиденра Дональда Трампа. Одной из главных целей переговоров между Москвой и Вашингтоном является прекращение обстрелов и боевых действий.

Однако беседа лидеров вызвала панику среди европейских руководителей, которые, как сообщает сегодня Bild, опасаются резкой смены ситуации. Также стало очевидно, кто стоит во главе западных сил, поддерживающих продолжение конфликта.

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