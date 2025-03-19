«Главный приоритет» Дюмин и Бабушкин о создании комиссии по помощи ветеранам СВО

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Дюмин и Бабушкин заявили о создании комиссии по помощи ветеранам СВО

«Главный приоритет» Дюмин и Бабушкин о создании комиссии по помощи ветеранам СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Она заработает уже в ближайшее время.

Помощник Президента и Секретарь Государственного Совета России Алексей Дюмин на встрече с губернатором Астраханской области и, по совместительству, председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий–участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным обсудил дальнейшие перспективы помощи военнослужащим и их близким.

«Сегодня вопросы поддержки наших героев и их близких — главный приоритет. Поэтому Президент своим указом создал комиссию Госсовета, которая должна объединить усилия и всех комиссий Госсовета, и всех органов власти, и Фонда „Защитники Отечества“, и других общественных организаций», — рассказал Дюмин.

По словам чиновника, для участников СВО сегодня власти стараются по максимуму, однако в регионах все еще остаются проблемы, которые нужно решать, как можно скорее. Наиболее остро стоит вопрос вовлечения региональных социальных и медицинских учреждений.

Сегодня все усилия брошены на то, чтобы помочь бойцам, которые возвращаются с фронта, снова найти свое место в мирной жизни. Для этих целей будет созвана специальная комиссия, в состав которой войдут председатели всех действующих комиссий Госсовета, представители профильных министерств и общественных организаций.

Работа будет вестись по множеству направлений, которые включают в себя социализацию и жизнеустройство, реабилитацию и трудовую занятость, современную медицинскую и психологическую помощь, обеспечение межведомственного взаимодействия и модернизацию законодательства.

Бабушкин также обратил внимание на необходимость более тесного сотрудничества Фонда «Защитники Отечества» с региональными органами власти.

«Фонд работает с конкретными людьми, а комиссия будет работать с общими проблемами и системными вопросами. И наша задача — создать Фонду и органам власти всех уровней благоприятные условия для решения этих проблем. Но конечная цель и у Фонда, и у комиссии общая — обеспечение благополучия наших героев, вернувшихся из зоны специальной военной операции, и членов их семей», — подытожил политик.

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