Секреты сбалансированного питания: как выбрать корм для собаки

Переизбыток витаминов у домашнего питомца может вызвать гипервитаминоз.

Собакам жизненно необходимы определенные микро- и макроэлементы, такие как кальций, фосфор, железо и магний. Правильное питание — основа долгой и здоровой жизни питомца. Об этом сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в интервью URA.RU.

Макроэлементы нужны для укрепления костей, обновления крови и улучшения сердечно сосудистой системы. Недостаток микро- и макроэлементов часто провоцирует болезни у щенков. Врач также предупредил, что избыток витаминов и минералов может быть опаснее их недостатка, так как может спровоцировать у животных гипервитаминоз.

«Витамины — это активные химические вещества. Во влажной среде они быстро разрушаются, а в избыточных количествах могут вызвать интоксикацию организма», — объяснил эксперт.

Ветеринар выделил три ключевых критерия при выборе корма: аппетит, отсутствие негативных реакций и общее состояние собаки. Животное должно быть активным и с желанием есть предложенный корм, который не вызывает аллергическую реакцию.

По мнению ветеринара, сухие корма имеют преимущество перед влажными, так как в сухой среде витамины сохраняются лучше. Однако влажные корма могут быть полезны для собак с проблемами зубов или при недостатке воды в рационе.

На дефицит микроэлементов у собак могут указывать тусклая шерсть, сухость и шелушение кожи, нарушения стула, постоянная усталость и неприятный запах изо рта.

Правильное питание — это не только залог здоровья собаки, но и ее активности и долголетия. Внимательно выбирайте корм и следите за состоянием питомца, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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