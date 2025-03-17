В России хотят ввести уголовное наказание для владельцев животных

В России разрабатывается законопроект с дополнением статьи 109 УК о привлечении к ответственности по суду владельцев домашних животных, по вине которых погиб человек. Из материала «Известий» следует, что соответствующие поправки подготовил к рассмотрению в Госдуме первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

В качестве наказания, предлагается лишение свободы до трех лет, либо принудительные работы на такой же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Эксперты считают, что законопроект необходимо поддержать в связи с участившимися трагическими случаями нападения домашних животных на прохожих.

По словам депутата Бурматова, даже при условии, что летальные нападения животных происходят по неосторожности, по факту они все равно являются убийством граждан. При этом в настоящий момент по такому случаю особой ответственности для хозяев животных нет.

«Считаю, что эта новая норма будет иметь большое превентивное значение для владельцев домашних животных, которые зачастую не наказываются должным образом, отделываясь уплатами штрафов», — отметил политик.

За самовыгул домашних собак также, по словам собеседника, подготавливается законопроект, по правкам которого штраф будет увеличен до 50 тысяч рублей. Сейчас для физлиц он составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, а для юрлиц — от 15 до 30 тысяч рублей.

Президент Российской гильдии кинологов Николай Захаров поддерживает данную инициативу.

«По моему мнению и опыту в этой сфере, в проблеме нападения собак всегда виноваты сами люди. Либо это хозяева, которые не воспитывают должным образом своего питомца, либо это государство и общество, если эта собака бездомная», — сообщил он.

Эксперт считает, что карательные меры должны быть дополнены образовательной и просветительской работой со стороны государства, чтобы люди понимали ответственность при заведении животных.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев считает, что в России за небезопасный выгул достаточно инструментов наказания. Однако он заявил, что по возбуждаемым уголовным делам почти не выносятся должные наказания.

«Многие владельцы опасных пород собак не предпринимают сегодня мер по безопасности окружающих, так как не чувствуют никакой ответственности за это. Поэтому, если будет специальная норма с отдельным наказанием, то это станет хорошей дисциплинирующей и профилактической мерой», — поделился своим мнением глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По информации Роспотребнадзора, в 2024 году 237 тысяч россиян обратились в медучреждение после укусов собак, несмотря на то, что парламент каждый год усиливает контроль за животными.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме бушуют споры о судьбе бродячих животных.