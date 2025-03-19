Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Переговоры продолжались час.

Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся

Фото: www.globallookpress.com/Shealah Craighead

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся «очень хороший телефонный разговор» с Владимиром Зеленским, переговоры продолжались час. Стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России.

По словам американского лидера, разговор был направлен на сближение позиций РФ и Украины.

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