Телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся
Переговоры продолжались час.
Фото: www.globallookpress.com/Shealah Craighead
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся «очень хороший телефонный разговор» с Владимиром Зеленским, переговоры продолжались час. Стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России.
По словам американского лидера, разговор был направлен на сближение позиций РФ и Украины.
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