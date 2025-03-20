Капля в море: Россия взыскала с Google 8 миллиардов рублей

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 7 0

РФ взыскала с Google 8 миллиардов рублей

Россия взыскала с Google 8 млрд рублей

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Корпорацию неоднократно признавали виновной в административных правонарушениях.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с компании Google восемь миллиардов рублей в счет части неоплаченного штрафа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Штраф был наложен за уклонение от уплаты уже вынесенных штрафов — это привело к составлению протокола об административном правонарушении по статье 20.25 КоаП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»). Уведомление о штрафе было направлено через личный кабинет Роскомнадзора, часть суммы была списана с ООО «Гугл».

При этом, Google считает, что не смогла подготовиться к процессу и избежать штрафа из-за католического Рождества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Google должен российским телеканалам 1,8 дуодециллиона рублей. Сумма превышает всемирный ВВП и имеет на конце 39 нулей. Долг накопился из-за неисполнения судебных требований по восстановлению заблокированных аккаунтов на YouTube.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

4:10
Капля в море: Россия взыскала с Google 8 миллиардов рублей
3:47
Боевики ВСУ начали продавать «трофеи из Суджи»
3:28
Во Франции произошло ДТП с четырьмя военными автобусами
3:10
Пропавшая украинская модель нашлась в реанимации в Дубае
2:53
Орбан заявил о желании восстановить экспорт товаров из Венгрии в Россию
2:34
Пожар произошел в хостеле на востоке Москвы

Сейчас читают

Игорь Левитас: Причина конфликта на Украине — в менталитете ее жителей
Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России: «Я безумно счастлив»
Худший период: как принц Уильям отреагировал на новость о раке Кейт Миддлтон
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп