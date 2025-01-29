Сумма с 39 нулями: Google должен российским телеканалам 1,8 дуодециллиона рублей

Компания не выполняет судебные требования.

Компания Google должна российским телеканалам сумму в 1,8 дуодециллиона рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сумму, которая превышает всемирный ВВП и имеет на конце 39 нулей, должна компания Google 17 российским телеканалам на 15 января. Этот долг накопился из-за неисполнения судебных требований по восстановлению заблокированных аккаунтов российских СМИ на платформе YouTube.

Разбирательства идут с 2020 года, когда поступили первые требования к американской Google LLC, ирландской Google Ireland, а также к российскому ООО «Гугл». В 2021 году суд обязал компанию восстановить учетные записи на видеохостинге. За отведенные девять месяцев Google не исполнил требуемого. После истечения срока начал начисляться штраф по 100 тысяч рублей ежедневно и с умножением суммы на два каждую неделю.

Данный вопрос будет открыт пока не снимут санкции и компания не попытается вернуться на российский рынок, считает юрист Денис Поляков.

«Скорее всего, будут достигнуты мировые соглашения, по которым Google выплатит незначительные компенсации российским судам в обмен на отказ от текущих исков», — предполагает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ситуации с YouTube больше вопросов к платформе, а не к России, сказал Путин.