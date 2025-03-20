«Им мешает, что я рассказываю правду»: журналист «Известий» о травле в Израиле

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 25 0

Израильский сайт «Седьмой глаз» уже год дискредитирует работу Никиты Кулюхина

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

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Израильский портал «Седьмой глаз» выпустил очередное «разоблачение» о работе корреспондента в российских СМИ.

Израильский портал «Седьмой глаз» уже больше года пытается дискредитировать работу журналиста «Известий» Никиты Кулюхина. Об этом он рассказал в своем видеообращении, его публикует 5-tv.ru.

«Уже больше года они делают статьи, в которых пытаются меня дискредитировать. Как я понимаю, им мешает, что я рассказываю правду про Россию, а не занимаюсь русофобией, как очень многие журналисты на Западе и в самом Израиле», — говорит корреспондент.

Кулюхин рассказал, что сайт «Седьмой глаз» недавно «раскрыл» его место работы. Оказывается, в организации не знали, что журналист делает репортажи для «Известий» и подали эту информацию как целое расследование. При этом сам журналист никогда не скрывал свою деятельность. Более того, Кулюхин активно об этом делится в соцсетях.

«В „Седьмом глазе“ рассказали, что они это поняли после того, как услышали Дмитрия Пескова, который про это рассказал. Я им в ответ сказал, что я журналист-фрилансер, работаю со СМИ со всего мира — США, Британии, Израиля, Индии, России и так далее», — говорит журналист.

По этой причине корреспондент не понимает, что такого эксклюзивного раскрыл этот портал. Кроме того, Кулюхин уже подал иск в израильский суд за клевету и потребовал компенсацию в размере 100 тысяч долларов.

«Мне это уже надоело», — объяснил свое решение журналист.

В израильском сегменте интернета началась настоящая травля журналиста Никиты Кулюхина. Произошло это после прошедшей 4 марта пресс-конференции МИД Израиля, где журналист имел неосторожность поинтересоваться у местного министра иностранных дел Гидеона Саара, следует ли ждать от израильской стороны осуждения киевского режима за восхваление пособников нацистов времен Холокоста.

За этот вопрос российского журналиста назвали пропагандистом и запретили ему в дальнейшем посещать правительственные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что израильский портал написал в новостной заметке о корреспонденте «Известий».

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