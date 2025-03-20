В Петербурге провели масштабный рейд против нарушителей ПДД на электровелосипедах

Масштабный рейд под названием «Электровелосипед» провели в Санкт-Петербурге.

За четыре дня сотрудники Госавтоинспекции МВД России остановили примерно полторы тысячи водителей. В основном все они — курьеры служб доставки. О правилах дорожного движения эти водители и не знают. Но их уже регулярно штрафуют и дальше будут наказывать наравне с теми, кто сдавал экзамен. Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Приморский район Санкт-Петербурга. Доставщик на электровелосипеде не спешился, проезжая дорогу по зебре. Через несколько секунд его сбивает автомобиль.

Следующий случай произошел на Невском проспекте. Результат еще одного дорожно-транспортного происшествия. Доставщика, который гнал по проезжей части, сбила иномарка. Курьера госпитализировали в тяжелом состоянии.

Но зачастую от действий курьеров-лихачей страдают обычные пешеходы. Алексей Петренко еще не до конца восстановился. Его сбили на пешеходном переходе. Вместо того, чтобы оказать пострадавшему помощь, курьер сбежал.

«Довольно часто я вижу, как ездят по городу эти самокатчики и электровелосипедисты. Конечно, нужно это какими-то нормативными документами урегулировать», — сказал пострадавший Алексей Петренко.

Сотрудники дорожно-патрульной службы во время рейда в Северной столице регистрируют одно нарушение за другим. Мужчина, видимо, так сильно хочет успеть привезти заказ, что просто игнорирует зебру. Спешится тоже наверняка забыл.

«Вы такой же участник дорожного движения. Вы хоть и едете на средстве индивидуальной мобильности, в случае ДТП вы так же будете нести ответственность», — объяснил нарушителю сотрудник ДПС.

С наступлением весны электровелосипедов на улицах стало еще больше. Почти тысячу водителей привлекли к административной ответственности за нарушение правил. Курьеры уже жалуются, что приходится платить штрафы чуть ли не каждый день. Кто-то даже попытался договориться на месте. За это стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас только в Санкт-Петербурге работают около 14 тысяч доставщиков продуктов. И вполне вероятно, что их скоро вытеснят с городских тротуаров. По мнению экспертов, правила для электровелосипедов пора ужесточить.

«В данном случае мы видим, что правила дорожного движения не работают. То есть, если посмотреть внимательно ПДД, то при достижении мощности 250 Вт и больше в режиме длительной нагрузки, при отсутствии, например, системы торможения на скорости 25 км/час, электровелосипед автоматически становится мопедом», — рассказал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александр Холодов.

Тогда и ответственность на водителях таких мопедов будет совсем другая. Еще одна инициатива — ввести водительские права для всех владельцев средств индивидуальной мобильности. Может быть, это усмирит лихачей на двухколесном транспорте. Только за девять месяцев прошлого года в России произошло почти четыре тысячи ДТП с их участием. Погибли 44 человека, в том числе шесть несовершеннолетних.