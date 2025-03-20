Зеленский: встреча Украины с российской стороной не будет проблемой

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 41 0

Данное заявление противоречит подписанному им ранее указу, запрещающему подобные контакты с президентом России Владимиром Путиным.

+Зеленский: встреча Украины с российской стороной не будет проблемой

Фото: Reuters/Thomas Peter

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Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с представителями России. Об этом он заявил на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос о возможности проведения данной встречи.

«Я считаю, что если стороны наработают технические решения, если будет политическая воля, прежде всего со стороны русских… встреча — не проблема», — сказал Зеленский.

При этом указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным, подписанный в 2022 году, все еще остается в силе.

Президент Украины подчеркнул, что встречаться с российской стороной украинские представители будут исключительно из прагматических соображений, подчеркнув отсутствие энтузиазма в таком контакте и необходимость достижения конкретных результатов для скорейшего завершения конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Зеленский в разговоре с главой США Дональдом Трампом согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

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