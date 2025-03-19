Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по российским энергообъектам

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 35 0

Переговоры президентов продлилась более часа.

Зеленский в разговоре с Трампом согласился прекратить удары по российским энергообъектам

Фото: Reuters/Markku Ulander

Зеленский согласен прекратить удары по российским энергетическим объектам, о чем сообщил Трампу в их сегодняшнем телефонном разговоре, передает Bloomberg со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, лидеры двух стран договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня. Трамп и Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь, сообщили в Белом доме. В офисе Зеленского разговор с Трампом пока не комментировали. 

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него состоялся «очень хороший телефонный разговор» с Владимиром Зеленским, переговоры продолжались более часа. Стороны обсуждали итоги контакта президентов США и России.

По словам американского лидера, разговор был направлен на сближение позиций РФ и Украины.

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