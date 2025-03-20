Билан оглох не из-за дождя? Что на самом деле могло послужить снижению слуха

Артист заявил, что слышит всего на 10%.

Заслуженный артист России Дима Билан не мог лишиться слуха из-за попадания под дождь. Об этом отоларинголог Ольга Мальченко рассказала в беседе с URA.RU.

«Простое попадание под дождь здорового человека не должно приводить к воспалению уха, а тем более — снижению слуха», —заявила врач.

Мальченко объяснила, что хронический отит, сопровождающийся перфорацией барабанной перепонки, является одной из ключевых причин повторных воспалений уха. Наличие даже небольшого отверстия в перепонке создает риск: при попадании воды в слуховой проход жидкость проникает в среднее ухо, провоцируя обострение заболевания.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют своевременно лечить хронический отит — это снижает вероятность перфорации и осложнений, и избегать контакта ушей с водой. Для последнего необходимо во время купания, плавания или мытья головы использовать защитные средства, например, беруши или шапочки.

Отдельное внимание стоит уделить проблемам слухового нерва. Его повреждение может привести к необратимой потере слуха, однако шансы на восстановление сохраняются лишь в первые недели после травмы. Как отмечает врач, такие случаи редко связаны с внешними факторами вроде дождя — чаще причинами становятся инфекции, травмы или системные заболевания.

Забота о здоровье ушей требует не только аккуратности в быту, но и оперативного реагирования на симптомы. Регулярные осмотры у лора и соблюдение рекомендаций помогут сохранить слух и избежать осложнений.

Известно, что артист столкнулся с неприятными осложнениями после съемок клипа на песню «Горький дождь». Он поделился, что во время работы к нему в ухо затекла вода, и после этого он перестал слышать на 90%, что означает почти полную потерю слуха. По заверению звезды, никто из врачей, к которым он обращался, не смог ему помочь.

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