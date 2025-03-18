«Я больше не ребенок» —умер отец Филиппа Киркорова народный артист России Бедрос
Умер народный артист России Бедрос Киркоров
Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко
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Его сын призвал ценить каждое мгновение со своими родными. Известному исполнителю было 92 года.
Умер народный артист России Бедрос Киркоров. Об этом сообщил его сын — народный артист РФ — Филипп Киркоров в своем личном блоге.
«Я больше не ребенок», — подписал публикацию король поп-эстрады.
Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет сегодня в 15:37 по московскому времени. Его сын Филипп попрощался с отцом в публикации, отметив, что папа ушел из жизни, но из его сердца не уйдет никогда.
Информационное агентство ТАСС сообщило, что причиной смерти эстрадного певца стала остановка сердца.
«Цените каждое мгновение, проведенное с родными!» — призвал поклонников артист.
Соболезнования актеру принесли звезды, в том числе телеведущий Вячеслав Макаров, актриса Екатерина Гусева и певица Ольга Орлова.
«Как сложно читать это сообщение, как больно. Какой он был потрясающий! Как любил жизнь! И жизнь любила его! Дорогой Филипп, мои соболезнования», — подписала пост Гусева.
«Большая потеря чудесного человека. Примите соболезнования!» — написал Вячеслав Макаров.
«Держись, мой друг. Лучи любви, тепла и сил посылаю от всей нашей семьи», — выразил соболезнования стилист Владислав Лисовец.
Актер Михаил Галустян написал, что Бедрос Киркоров был очень хорошим и достойным человеком, пожелав ему светлой Памяти.
«Очень любил меня», — упомянул известный юморист.
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