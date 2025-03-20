Щетка и паста не виноваты: неочевидные причины боли в зубах

Здоровье ротовой полости не всегда зависит от правильной гигиены.

Мы привыкли думать, что здоровье зубов зависит от правильной гигиены: щетки, пасты, зубной нити и полосканий. Однако, как объяснила стоматолог Наталья Романенко в беседе с aif.ru, огромную роль играет форма преддверия полости рта — зоны между губами, щеками и зубами.

Мелкое преддверие полости рта может вызывать ряд проблем. Например, человек может жаловаться на боль при употреблении сладкой или кислой пищи. Это происходит из-за того, что зубная щетка не может качественно очистить зубы, и остатки пищи вызывают деминерализацию эмали, что приводит к кариесу.

Еще одна проблема — рецессия десны, когда оголяется корень зуба. Это может сопровождаться повышенной чувствительностью к холодной, сладкой и кислой пище.

Одной из основных причин развития мелкого преддверия полости рта является неправильное формирование лицевого скелета, которое может быть вызвано ротовым типом дыхания или недостатком жевательной нагрузки в детстве. Современные дети часто питаются мягкой пищей, что не стимулирует рост челюстей и развитие десны.

Для решения этих проблем стоматологи используют вестибулопластику — операцию по углублению преддверия полости рта. В некоторых стоматологиях эту операцию выполняют с помощью синего лазера, который позволяет проводить вмешательство бескровно и быстро.

«Синий лазер рассекает ткани бесконтактно, что особенно важно для пациентов с заболеваниями крови или принимающих препараты для разжижения крови», — объяснила Романенко.

В случае возникновения необъяснимой зубной боли, лучшего всего обращаться к врачу.

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