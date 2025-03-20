Не панацея: почему яблоки вовсе не такие уж и полезные

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Анна Криушина
Анна Криушина 43 0

Диетолог Никитина: самые полезные яблоки— это местные и свежие

+Не панацея: почему яблоки вовсе не такие уж и полезные

Фото: www.globallookpress.com/Ernst-Georg Kohout

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Этот продукт может быть опасным для здоровья при неправильном употреблении.

Яблоки — это не только вкусный, но и полезный фрукт, который богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Однако вокруг них существует множество мифов, которые могут ввести в заблуждение. Врач-диетолог Лариса Никитина в беседе с URA.RU развеяла пять самых распространенных заблуждений о яблоках.

Многие считают, что яблоки помогают сбросить вес благодаря низкой калорийности и обилию клетчатки. Однако нутрициолог предупреждает, что чрезмерное употребление фрукта может вызвать вздутие живота и даже усилить чувство голода.

«Яблоки могут помочь в похудении, если использовать их как перекус, но злоупотребление ими может дать обратный эффект», — объяснила диетолог.

Существует мнение, что красные плоды менее полезны из-за большего содержания сахара. Однако Никитина отметила, что зеленые яблоки содержат больше витамина C и яблочной кислоты, а красные богаты железом.

«Выбирайте яблоки в зависимости от ваших вкусовых предпочтений и состояния здоровья», — советует эксперт.

Некоторые также полагают, что в семенах фрукта содержится смертельный яд. Они действительно содержат амигдалин, который может превращаться в цианид. Однако, чтобы получить опасную дозу, нужно съесть очень много семян.

«Случайное проглатывание нескольких семечек не опасно для здоровья», — успокоила Никитина.

Кто-то считает, что все фрукты одинаково полезны, однако это зависит от их происхождения.

«Самые полезные — это местные, свежие яблоки, которые не обработаны химикатами для долгого хранения», — отметила диетолог.

Несмотря на насыщенность витаминами и клетчаткой, яблоки не являются панацеей.

«Яблоко — это лишь часть здорового образа жизни, а не решение всех проблем со здоровьем», — подчеркнула врач.

При некоторых заболеваниях эти плоды даже могут провоцировать неприятные симптомы. Людям с гастритом, например, лучше запекать фрукты, чтобы они лучше усваивались и не вызывали газообразование. А аллергикам стоит сократить потребление оранжевых и красных яблок.

Это ценный продукт, но важно употреблять его с умом, учитывая индивидуальные особенности организма.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Россия проходит пик заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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