Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение сборной России

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 35 0

РФС: Дзюба, Фомин и Солдатенков покинули расположение футбольной сборной

Дзюба покинул расположение сборной России перед матчем с Замбией

Фото: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

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Спортсмены не сыграют в товарищеском матче с Замбией 25 марта.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков и полузащитник «Динамо» Даниил Фомин покинули расположение сборной России перед товарищеским матчем с Замбией 25 марта. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте.

«Тренерский штаб национальной команды определил игроков, которые не сыграют с Замбией. Все три футболиста вышли в стартовом составе на <…> товарищеский матч с Гренадой», — поделились информацией в публикации.

Согласно комментарию главного тренера сборной России Валерия Карпина, причиной предпринятых изменений в составе стало желание тренерского штаба дать шанс выйти на поле как можно большему числу спортсменов.

«В игре с Гренадой Александр Солдатенков провел на поле все 90 минут, Даниил Фомин и Артем Дзюба были заменены в середине второго тайма», — описал сложившуюся ситуацию Карпин.

По словам наставника, игроки после заслуженного отдыха начнут готовиться к матчам чемпионата Российской Премьер-лиги.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дзюба стал лучшим бомбардиром.

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