«Выбор за вами»: Макгрегор хочет стать президентом Ирландии

Спортсмен выступает с критикой нынешнего правительства страны.

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор планирует баллотироваться на пост президента Ирландии. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Ирландия, выбор за вами, и он прост. Голосуйте за меня, как за вашего президента, и мы вместе спасем Ирландию!» — следует из публикации спортсмена.

Макгрегор уже критиковал правительство, которое сейчас стоит во главе его страны. Так, выступая в Белом доме 17 марта, он назвал США «старшим братом Ирландии» и просил Штаты позаботиться о его стране — как о младшем родственнике.

«Поэтому важно, чтобы Ирландия была мирной, капитальной, процветающей страной… Наше правительство давно не слышит голоса народа Ирландии», — заявил чемпион.

Он также подчеркнул, что на «главной сцене» никогда не говорят о проблемах его родины.

Сейчас президентом Ирландии является Майкл Д. Хиггинс. Он был избран на этот пост в 2011 году и переизбран в 2018-м.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что избранница Макгрегора впервые прокомментировала приговор за изнасилование.