Утром над Крымом силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника

Утром силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 07:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Республики Крым», — информирует ведомство.

На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что над российскими территориями за ночь сбили 43 дрона ВСУ. Украинские боевики попытались атаковать четыре региона РФ. В Волгоградской области сбили 34 аппарата, по четыре беспилотника перехватили над территориями Ростовской и Курской областей, и один БПЛА был сбит в Белгородской области.