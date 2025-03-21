Утром над Крымом силы ПВО РФ сбили три украинских беспилотника

Попытка атаки с украинской стороны была пресечена в районе 07:10 по московскому времени.
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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Утром силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией республики Крым. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем Telegram-канале.
«Около 07:10 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Республики Крым», — информирует ведомство.
На регионы РФ регулярно совершаются атаки с украинской стороны после начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ задействуют не только беспилотники, но и обстреливают у границы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что над российскими территориями за ночь сбили 43 дрона ВСУ. Украинские боевики попытались атаковать четыре региона РФ. В Волгоградской области сбили 34 аппарата, по четыре беспилотника перехватили над территориями Ростовской и Курской областей, и один БПЛА был сбит в Белгородской области.
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